El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este viernes 12 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

¿Cuál es la calidad del aire hoy viernes 12 de junio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 13 puntos IMECA y Oblatos con 23 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 13 puntos IMECA Buena Country 42 puntos IMECA Buena Oblatos 23 puntos IMECA Buena Águilas 33 puntos IMECA Buena Las Pintas 33 puntos IMECA Buena Miravalle 55 puntos IMECA Buena Loma Dorada 27 puntos IMECA Buena Santa Fe 63 puntos IMECA Mala Centro 46 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 12 de junio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este viernes 12 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac y Country, entre otras; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 63 puntos IMECA en Santa Fe.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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