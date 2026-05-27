Entre bosque, neblina y noches frías, MAZA + Beer Fest 2026 llegará del 29 al 31 de mayo a la Plaza Principal José Parres Arias de Mazamitla con una mezcla de cerveza artesanal, destilados regionales, gastronomía serrana y música en vivo. La primera edición del festival reunirá a más de veinte expositores entre cervecerías independientes, productores de mezcal y raicilla, además de propuestas culinarias pensadas para acompañar el clima montañoso del Pueblo Mágico.

Durante esos tres días, el centro de Mazamitla se llenará de aromas a leña, carne asada, botanas calientes y bebidas artesanales. Parte importante de la experiencia será precisamente probar destilados provenientes de distintas regiones de Jalisco, en especial raicillas y mezcales de perfiles ahumados y herbales que suelen beberse lentamente mientras cae la tarde sobre la sierra.

La cerveza artesanal ocupará otro de los espacios centrales del festival, con etiquetas que exploran sabores más complejos: notas cítricas, maltas tostadas, cervezas ligeras para el día y estilos más intensos pensados para acompañar las noches frías de Mazamitla. Todo esto convivirá con música en vivo continua dentro de la plaza principal, donde visitantes y habitantes suelen reunirse entre cafeterías, antojitos y luces amarillas encendiéndose conforme oscurece.

Después de recorrer cabañas, miradores, senderos boscosos o paseos en cuatrimoto por la Sierra del Tigre, el festival aparecerá como otro punto de encuentro para disfrutar Mazamitla desde su lado más gastronómico: entre fuego, montaña, cerveza artesanal y música sonando en pleno corazón del pueblo.

CT