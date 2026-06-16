El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 16 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Las Pintas. El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en la Zona Centro. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 9 puntos IMECA y Country con 7 puntos IMECA en ambas.De acuerdo con la SEMADET, este martes 16 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac y Country, entre otras; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 47 puntos IMECA en Las Pintas. La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:La calidad del aire puede variar dependiendo del horario; se recomienda revisar en el sitio oficial de SEMADET en el transcurso del día. Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS