El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 3 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Santa Fe con 113 puntos IMECA.El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe con 113 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 26 puntos IMECA.De acuerdo a la SEMADET, este lunes 4 de mayo el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. De acuerdo a la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Atemajac; por otro lado se registra un nivel máximo registrado de 65 puntos IMECA en Las Pintas. La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * ASEste lunes 4 de mayo se registra buena calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en Santa Margarita con 26 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO