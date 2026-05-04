El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 3 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Santa Fe con 113 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy lunes 4 de mayo en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Fe con 113 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 26 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 26 puntos IMECA Buena Country 44 puntos IMECA Buena Oblatos 37 puntos IMECA Buena Centro 54 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 35 puntos IMECA Buena Águilas 61 puntos IMECA Buena Las Pintas 65 puntos IMECA Buena Miravalle 55 puntos IMECA Buena Santa Fe 113 puntos IMECA Aceptable Santa Margarita 26 puntos IMECA Buena Santa Anita 44 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 4 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este lunes 4 de mayo el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. De acuerdo a la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Atemajac; por otro lado se registra un nivel máximo registrado de 65 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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AS

Este lunes 4 de mayo se registra buena calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en Santa Margarita con 26 puntos IMECA. EL INFORMADOR / ARCHIVO