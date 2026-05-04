Becas Universitarias al Estilo Jalisco: Requisitos recibir 10 mil pesos

El Gobierno de Jalisco mantiene abierta la convocatoria de las Becas Universitarias al Estilo Jalisco, un programa dirigido a estudiantes de nivel superior que busca impulsar la permanencia escolar y reducir la deserción. Este apoyo económico ofrece hasta 10 mil pesos por beneficiario, con el objetivo de ayudar a cubrir gastos académicos como transporte, materiales o manutención, factores que suelen influir en la continuidad de los estudios. De acuerdo con las autoridades estatales, el registro ya está disponible y permanecerá abierto hasta el 15 de mayo. El recurso se entregará en dos exhibiciones de cinco mil pesos, mediante transferencia bancaria directa a la cuenta del estudiante, lo que garantiza mayor transparencia en la dispersión del apoyo. Además del incentivo económico, el programa incluye la participación de los beneficiarios en actividades formativas y comunitarias, con la finalidad de fortalecer su desarrollo personal, social y profesional. La beca está dirigida a jóvenes de 18 a 29 años, en instituciones públicas o privadas de Jalisco y para acceder a este programa, los aspirantes deben reunir y presentar la siguiente documentación:Cumplir con todos los requisitos es indispensable para que la solicitud sea tomada en cuenta durante el proceso de selección. El proceso de inscripción varía dependiendo del lugar de residencia:Las Becas Universitarias al Estilo Jalisco representan una alternativa importante para miles de jóvenes que buscan concluir sus estudios superiores. Con este tipo de apoyos, el Estado apuesta por reducir las barreras económicas y fomentar una educación más accesible e incluyente. EE