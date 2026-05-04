Becas Universitarias al Estilo Jalisco: Requisitos recibir 10 mil pesos

El Gobierno de Jalisco mantiene abierta la convocatoria de las Becas Universitarias al Estilo Jalisco, un programa dirigido a estudiantes de nivel superior que busca impulsar la permanencia escolar y reducir la deserción.

Este apoyo económico ofrece hasta 10 mil pesos por beneficiario, con el objetivo de ayudar a cubrir gastos académicos como transporte, materiales o manutención, factores que suelen influir en la continuidad de los estudios.

Fechas clave y forma de pago

De acuerdo con las autoridades estatales, el registro ya está disponible y permanecerá abierto hasta el 15 de mayo.

El recurso se entregará en dos exhibiciones de cinco mil pesos , mediante transferencia bancaria directa a la cuenta del estudiante, lo que garantiza mayor transparencia en la dispersión del apoyo.

Además del incentivo económico, el programa incluye la participación de los beneficiarios en actividades formativas y comunitarias, con la finalidad de fortalecer su desarrollo personal, social y profesional.

Requisitos para solicitar la beca

La beca está dirigida a jóvenes de 18 a 29 años, en instituciones públicas o privadas de Jalisco y para acceder a este programa, los aspirantes deben reunir y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía (original y copia)

CURP en copia

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 90 días)

Constancia de estudios o carta de aceptación de la universidad

Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria a nombre del solicitante

Formato de solicitud debidamente llenado

Cumplir con todos los requisitos es indispensable para que la solicitud sea tomada en cuenta durante el proceso de selección.

Cómo realizar el registro según tu ubicación

El proceso de inscripción varía dependiendo del lugar de residencia:

Zona Metropolitana de Guadalajara: los estudiantes deben acudir de forma presencial a las oficinas de la Dirección de Juventudes, ubicadas en la colonia El Santuario, en Guadalajara, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

los estudiantes deben acudir de forma presencial a las oficinas de la Dirección de Juventudes, ubicadas en la colonia El Santuario, en Guadalajara, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. Interior del Estado: quienes vivan fuera de la zona metropolitana deberán enviar su documentación completa en formato PDF al correo electrónico oficial del programa.

Una oportunidad para continuar estudiando

Las Becas Universitarias al Estilo Jalisco representan una alternativa importante para miles de jóvenes que buscan concluir sus estudios superiores.

Con este tipo de apoyos, el Estado apuesta por reducir las barreras económicas y fomentar una educación más accesible e incluyente.

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