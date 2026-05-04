Con el objetivo de mejorar la movilidad y atender a los tres millones de visitantes previstos por la Copa del Mundo 2026, el Gobierno del Estado iniciará dos proyectos clave: un estacionamiento para taxis de plataforma cerca del Aeropuerto de Guadalajara y la Línea 5 del transporte público. Ambas obras, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), están en fase final y operarán en las próximas semanas.

El director jurídico de la SIOP, Guillermo Brambila Galaz, informó que el estacionamiento funcionará como base para taxis de plataforma. El GAP operará transporte desde el Aeropuerto hasta ese punto cada cinco a ocho minutos. Ahí, junto a la Carretera a Chapala, los usuarios podrán pedir Uber, Didi o InDrive y abordar las unidades.

El espacio se ubicará bajo los espectaculares del retorno elevado a la Carretera a Chapala. Tendrá barda, vigilancia 24 horas, baños, sala de espera y un único acceso. Según el funcionario, el proyecto nace de la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, el GAP y la Guardia Nacional.

Se busca combatir la operación de los llamados “taxis pirata”; es decir, conductores que ofrecen servicios sin autorización al exterior del aeropuerto, frecuentemente con tarifas más bajas, pero sin regulación ni garantías para los usuarios.

El traslado en los vehículos del GAP será gratuito y se instalará señalética para orientar a los pasajeros. “La intención es que este patio esté concluido a finales de mayo y que entre en operación en ese periodo. Además, continuará funcionando después del Mundial en las mismas condiciones”.

El estacionamiento tendrá 62 espacios. Los conductores podrán entrar al validar su registro en una plataforma y habrá rotación constante de vehículos para reducir tiempos de espera.

La Línea 5 del transporte público tiene un avance cercano al 90% y está en fase de pruebas. Se prevé que atienda a más de 100 mil pasajeros diarios en la Carretera a Chapala, de Periférico al Aeropuerto. Incluye la rehabilitación de 12 carriles con concreto hidráulico, ciclovías, banquetas y alumbrado. Además, cuenta con ocho estaciones con paneles solares, 10 puentes peatonales y la plantación de dos mil 486 árboles.

La Línea 5 contará con una estación dentro del Aeropuerto, ubicada a un costado del área de llegadas nacionales. “El Sistema de Tren Eléctrico Urbano ya inició pruebas preoperativas. Los únicos pendientes son la conclusión de dos túneles: uno de acceso al Aeropuerto y otro en la zona de Periférico”.

Dijo que las pruebas en el corredor iniciarían esta semana para calibrar el sistema y optimizar el carril confinado. Aseguró que no hay preocupación de la FIFA por los avances, pues el Gobierno del Estado afirma que las obras estarán listas antes del Mundial.

Anunció que, tras el evento deportivo, se licitará la ampliación de la Línea 5 hacia El Salto. El proyecto extenderá la ruta del Aeropuerto a la Carretera a El Salto y de Periférico a Jesús González Gallo. Las obras iniciarían antes de fin de año.

Garantizan seguridad en base de taxis de plataforma cerca al Aeropuerto

Con accesos controlados, medidas de seguridad y una barda perimetral, el patio que funcionará como base de estacionamiento para taxis de plataforma en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara ofrecerá condiciones adecuadas para garantizar una espera segura a los pasajeros que soliciten servicio mediante Uber, DiDi e InDrive. El acceso estará restringido a conductores acreditados en estas aplicaciones, con un flujo constante de vehículos.

El director jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Guillermo Brambila Gámez, explicó que “la circulación será muy ágil; la gente ya no tendrá que esperar en el patio a que llegue el Uber, sino que el movimiento será inmediato”. Asimismo, destacó la coordinación con las plataformas: “Estamos en completa coordinación con las plataformas que operan legalmente en el estado. En su configuración, el patio se identifica como una zona de servicio, lo que permitirá monitorear de manera permanente si los vehículos están registrados o no. Gracias a este control conjunto, podremos regular tanto el acceso como la salida, garantizando que los vehículos que operen sean completamente legales”.

Actualmente, las obras registran un avance del 50 por ciento. El proyecto contempla estructuras prefabricadas con techo para proteger a los usuarios del sol, así como la instalación de baños. Brambila Gámez subrayó que tanto la seguridad como la operación estarán a cargo del Gobierno del Estado.

En el contexto del Mundial, los conductores que deseen operar en este espacio deberán registrarse ante la Secretaría del Transporte (Setran). Personal de la dependencia controlará el acceso al estacionamiento, ya sea para recoger pasajeros o permanecer en espera de una solicitud. El terreno tiene capacidad para 62 automóviles, aunque autoridades aseguran que no se saturará debido a que “el patio tendrá alta rotación”.

El funcionario indicó que el espacio operará durante los 36 días del Mundial y se prevé su apertura a finales de mayo. “Esperamos que entre en funcionamiento a finales de mayo y que permanezca de manera permanente, no solo durante el Mundial, sino también después”, señaló.

Finalmente, será primera operación regular de plataformas en aeropuerto.

Gobierno federal cede terreno

Con el fin de ejecutar obras prioritarias de movilidad rumbo al Mundial 2026 y atender problemas de seguridad y transporte en el corredor de Carretera a Chapala y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la Federación y el Gobierno de Jalisco acordaron transferir al Estado la vialidad -de Periférico a la terminal aérea- y un terreno que funcionará como base para taxis de plataforma. El director jurídico de la SIOP, Guillermo Brambila Galaz, precisó que ambos quedaron bajo operación estatal.

Sobre el patio para conductores, indicó que, tras mesas con la Federación, la SICT entregó el predio federal al Estado. Tendrá cerca de una hectárea y mantenimiento básico (luz, agua y limpieza). “Realmente está diseñado de una manera para que tenga el menor mantenimiento posible… será mínimo”, explicó.

El tramo de Periférico al Aeropuerto, antes atendido por la SICT, pasó al Estado para facilitar obras de la Línea 5 y mejoras como banquetas, ciclovía, alumbrado y carriles. Después de la terminal, la carretera sigue siendo federal.

Regulación de taxis y plataformas

Permisos - La ley federal de autotransporte exige autorización de la SICT para prestar servicio en aeropuertos. Los taxis concesionados cuentan con permisos específicos y operan bajo tarifas reguladas dentro de las terminales.

La ley federal de autotransporte exige autorización de la SICT para prestar servicio en aeropuertos. Los taxis concesionados cuentan con permisos específicos y operan bajo tarifas reguladas dentro de las terminales. Restricción - A mayo de 2026, plataformas como Uber o DiDi no tienen autorización federal para recoger pasajeros dentro del aeropuerto, por lo que su operación en esa zona se considera irregular.

A mayo de 2026, plataformas como Uber o DiDi no tienen autorización federal para recoger pasajeros dentro del aeropuerto, por lo que su operación en esa zona se considera irregular. Operación - En la práctica, los usuarios deben abordar vehículos de aplicación fuera del perímetro aeroportuario, mientras autoridades realizan operativos para limitar el servicio no autorizado.

En la práctica, los usuarios deben abordar vehículos de aplicación fuera del perímetro aeroportuario, mientras autoridades realizan operativos para limitar el servicio no autorizado. Reforma - El gobierno federal analiza cambios legales para permitir la entrada de plataformas mediante permisos más flexibles y un esquema regulado.

El gobierno federal analiza cambios legales para permitir la entrada de plataformas mediante permisos más flexibles y un esquema regulado. Convivencia - Las propuestas buscan que cada aeropuerto defina condiciones de operación, equilibrando competencia, seguridad y control del servicio.

Estaciones de la Línea 5 están prácticamente concluidas

Las ocho estaciones de la primera etapa de la Línea 5 están “prácticamente terminadas”, aseguró el director jurídico de la SIOP, Guillermo Brambila Galaz. Solo falta concluir una escalera de acceso en el paradero de Periférico y Carretera a Chapala, obra que estará lista en menos de 15 días.

Las estaciones cuentan con accesibilidad universal, rampas y paneles solares para iluminación, pero no tendrán elevadores ni escaleras eléctricas como medida contra el vandalismo.

Sobre la coordinación con FIFA rumbo al Mundial, Brambila señaló: “La principal preocupación […] es que no hubiera obras que obstruyeran circulación […] ha quedado muy claro que las obras van a estar terminadas en su totalidad y de una manera segura”.

Detalló que todas las estaciones están concluidas y solo un puente peatonal presenta 90% de avance. “Se está construyendo una escalera que le hacía falta […] en menos de 15 días está terminada”, afirmó.

El proyecto incluye más puentes peatonales sobre Carretera a Chapala para mejorar cruces y evitar riesgos. En la estación del Aeropuerto, los usuarios podrán abordar al salir de llegadas nacionales.

Cada estación tendrá máquinas para adquirir la tarjeta Mi Movilidad, recargable en tiendas, módulos y aplicación. “La Línea 5 estará acorde como opera Mi Macro Periférico […] a cargo de Siteur”, concluyó.

Las ocho estaciones de la Línea 5 están sobre Carretera a Chapala. ESPECIAL

CT