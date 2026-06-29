El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este lunes 29 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Santa Fe.

¿Cuál es la calidad del aire hoy lunes 29 de junio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Miravalle y Centro. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 9 puntos IMECA y Santa Margarita con 21 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 9 puntos IMECA Buena Country 51 puntos IMECA Buena Oblatos 26 puntos IMECA Buena Miravalle 58 puntos IMECA Buena Loma Dorada 28 puntos IMECA Buena Centro 55 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 30 puntos IMECA Buena Vallarta 52 puntos IMECA Buena Santa Margarita 21 puntos IMECA Buena

¿Hay contingencia hoy 29 de junio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este lunes 29 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Atemajac con 20 puntos IMECA y Santa Margarita con 23 puntos IMECA; por otro lado, se registra un nivel alto registrado en Santa Fe con 74 puntos IMECA.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

La calidad del aire puede variar dependiendo del horario; se recomienda revisar en el sitio oficial de SEMADET en el transcurso del día.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS