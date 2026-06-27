En medio de la devastación por los terremotos en Venezuela, Tsunami, un perro rescatista que sobrevivió al maltrato, es hoy un héroe nacional tras localizar sobrevivientes bajo toneladas de concreto. Su historia ha circulado en redes sociales y ha conmovido a la población. Aquí te platicamos la historia de este héroe de cuatro patas.

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Este border collie, caracterizado por tener un ojo azul y otro de un marrón intenso, no siempre conoció el amor y reconocimiento de las personas. Hace varios años, la Asociación Pro Defensa de los Animales (Aproa) lo rescató de una cruel vida de abandono, dándole una segunda oportunidad que terminaría salvando a decenas de familias.

Tras su rescate, su destino cambió radicalmente al conocer a Jorge Beens, fundador del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-Sar Ecid). El especialista notó de inmediato las virtudes naturales de la raza para el rastreo y lo sometió a un riguroso entrenamiento técnico diseñado para misiones de alta complejidad.

El milagro tras los terremotos en Venezuela

El pasado 24 de junio de 2026, dos sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el territorio venezolano, dejando un trágico rastro de destrucción a su paso. Ante la inmensa emergencia, equipos de Protección Civil y diversas brigadas internacionales se desplegaron rápidamente en las zonas más afectadas para iniciar las labores de búsqueda.

Fue precisamente en el sector de San Bernardino, ubicado en Caracas, donde Tsunami protagonizó una de las intervenciones más conmovedoras y virales de la jornada. El can fue enviado a rastrear las ruinas de las Residencias Rita, un complejo de viviendas que colapsó por completo tras el violento movimiento telúrico que azotó la capital.

Bajo el estricto protocolo internacional de "silencio absoluto", el perro comenzó su minuciosa inspección olfativa caminando entre los peligrosos restos de la estructura. En cuestión de minutos, el animal marcó una señal clara y contundente que indicó a los rescatistas la presencia confirmada de vida humana bajo los pesados bloques de cemento.

Tsunami, el perro rescatista que conmovió al mundo

Gracias a la alerta precisa y oportuna del animal, los equipos de emergencia concentraron todos sus esfuerzos de excavación manual en ese punto exacto. El resultado fue un éxito rotundo: lograron extraer con vida a un hombre de 60 años, demostrando la inmensa efectividad del entrenamiento especializado que recibió el canino durante años.

Actualmente, el incansable rescatista peludo se encuentra trabajando arduamente en La Guaira, otra de las regiones costeras severamente golpeadas por el desastre natural. Allí, se ha unido a brigadas caninas provenientes de Argentina para continuar la búsqueda a contrarreloj de personas que aún permanecen desaparecidas bajo los escombros.

¿Quién es Tsunami, el perro rescatista?

La trayectoria de este admirable héroe canino no se limita a la reciente tragedia sudamericana, pues cuenta con una hoja de servicio internacional impecable. En 2023, participó activamente en las complejas misiones humanitarias desplegadas tras los devastadores terremotos en Turquía y Siria, consolidándose como un verdadero referente en la cooperación ante desastres.

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A nivel local, también fue una pieza clave durante los trágicos deslaves de Las Tejerías y El Castaño en el estado Aragua. Hoy, bajo el cuidado constante del veterinario Aníbal Hurtado para mantenerlo hidratado y sano, Tsunami sigue caminando entre los escombros, recordándonos que la resiliencia y la lealtad pueden brillar en la hora más oscura.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS