En Guadalajara, las lluvias no se detendrán durante esta semana. Del 29 de junio al 5 de julio, la capital de Jalisco será foco de precipitaciones debido a los fenómenos meteorológicos que se congregan en el territorio.Te compartimos el pronóstico extendido para esta semana con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Meteored.Sobre el occidente de México se desplazarán una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, los cuales se combinarán con inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical número 12; los fenómenos generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, occidente, centro, oriente y sur de la República, lo que incluye a Jalisco. Los chubascos y las lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas continuarán en Jalisco debido a canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del territorio nacional.Los últimos registros para el pronóstico extendido del SMN indican que la entidad será afectada por canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y el paso de la onda tropical número 13.Estas condiciones mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes.Como ya compartimos, las lluvias afectarán a Jalisco durante esta semana. Guadalajara no se salvará de los efectos meteorológicos de los distintos fenómenos presentes en el territorio. Según información de Meteored, Guadalajara prevé 90 % de probabilidad de lluvia todos los días de esta semana.A continuación te compartimos las temperaturas y las condiciones que se prevén para la capital de Jalisco durante esta semana. En EL INFORMADOR te mantendremos al tanto de los fenómenos meteorológicos que amenacen Guadalajara en lo que resta de este fin de semana.Con información del SMN y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF