En Guadalajara, las lluvias no se detendrán durante esta semana . Del 29 de junio al 5 de julio, la capital de Jalisco será foco de precipitaciones debido a los fenómenos meteorológicos que se congregan en el territorio.

Te compartimos el pronóstico extendido para esta semana con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Meteored.

Pronóstico de lluvias para Jalisco

Lunes-martes

Sobre el occidente de México se desplazarán una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, los cuales se combinarán con inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical número 12; los fenómenos generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, occidente, centro, oriente y sur de la República, lo que incluye a Jalisco.

Clima en Guadalajara | 29 de junio de 2026

Hora Temperatura máxima Sensación térmica Cielo Probabilidad de lluvia Acumulación de agua (milímetros) 09:00 horas 20 °C 20 °C Nubes y claros - - 11:00 23 ºC 25 ºC Nubes y claros - - 14:00 27 ºC 27 ºC Lluvia débil 30 % 1 mm 17:00 24 °C 26 °C Tormenta 70 % 11 mm 20:00 20 ºC 20 ºC Tormenta 60 % 7 mm 23:00 20 ºC 20 ºC Parcialmente nuboso - -

Martes-miércoles

Los chubascos y las lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas continuarán en Jalisco debido a canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del territorio nacional.

Miércoles-jueves

Los últimos registros para el pronóstico extendido del SMN indican que la entidad será afectada por canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y el paso de la onda tropical número 13.

Estas condiciones mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes.

El pronóstico extendido para Guadalajara

Como ya compartimos, las lluvias afectarán a Jalisco durante esta semana. Guadalajara no se salvará de los efectos meteorológicos de los distintos fenómenos presentes en el territorio. Según información de Meteored, Guadalajara prevé 90 % de probabilidad de lluvia todos los días de esta semana .

A continuación te compartimos las temperaturas y las condiciones que se prevén para la capital de Jalisco durante esta semana.

Lluvias en Guadalajara | Del 29 de junio al 5 de julio

INDICADORES / DÍA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Probabilidad de lluvia en el territorio 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Acumulación de agua 19 mm 14 mm 13 mm 58 mm 7 mm 2 mm 53 mm Temperatura máxima/mínima 28 °C / 16 °C 27 °C / 16 °C 26 °C / 16 °C 26 °C / 16 °C 27 °C / 15 °C 28 °C / 16 °C 27 °C / 17 °C

En EL INFORMADOR te mantendremos al tanto de los fenómenos meteorológicos que amenacen Guadalajara en lo que resta de este fin de semana.

Con información del SMN y Meteored.

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