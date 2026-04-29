Autoridades de Jalisco rescatan en Zapopan a otro menor citado en la Central Nueva

Este miércoles la Secretaría de Seguridad del Estado dio a conocer el rescate, por parte de la Policía Metropolitana, de un menor de edad quien había sido citado en la Central Nueva de Tlaquepaque.

Aldo Méndez, comisario general de la Policía Metropolitana, explicó que recibió el reporte de una mujer quien refirió, su hijo, un menor de edad, había sido citado en la terminal camionera mencionada.

La mujer refirió a la autoridad que fue gracias a que revisó las redes sociales del menor que se percató de la supuesta cita "por una oferta de empleo", por lo cual reportó el hecho para intentar detener el posible reclutamiento del menor por parte del crimen organizado.

Fue entonces que la Policía Metropolitana dio aviso al resto de autoridades para intentar localizar al menor a partir de la descripción del mismo, instaurando un protocolo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Fue en una plaza comercial ubicada en Guadalupe y Periférico, en Zapopan, donde el menor descendió de un supuesto Uber que lo trasladaba. En ese momento, se acercó a los oficiales y confirmó lo ocurrido, lo que permitió frenar las indicaciones de los presuntos reclutadores.

El menor, originario de Jalisco, fue reportado en buen estado de salud, y de acuerdo con el comisario de la Policía Metropolitana, al sitio acudió también personal de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas para aplicar el protocolo de investigación y devolver al menor con su madre.

Este es el segundo caso de rescate registrado en condiciones similares en menos de un mes. Apenas el pasado 16 de abril se logró rescatar a dos menores de alrededor de 15 años de edad fueron rescatados en la Central Camionera de Zapopan de ser reclutados por el crimen organizado para sumarse a sus filas.

De acuerdo con lo referido por la Policía Estatal que colaboró en su rescate y resguardo, ambos menores habían sido reclutados por la plataforma de la red social "TikTok", donde los criminales del otro lado de la pantalla les ofrecían 20 mil pesos semanales.

Los dos eran amigos de la infancia, uno del municipio de Zapotlanejo y otro de Tonalá. Tras ver la oferta en la plataforma se pusieron de acuerdo para aceptar el supuesto "empleo" que, sabían, era ofrecido por el crimen organizado, aunque no se les dijo exactamente qué iban a hacer, pero decidieron intentarlo, hasta que uno de ellos se arrepintió y alertó a su madre de lo sucedido, quien a su vez generó el reporte de su privación ilegal de la libertad a las autoridades de Jalisco, iniciando el protocolo correspondiente para su búsqueda y localización.

YC