Este domingo 10 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de las Madres, el Gobierno de Guadalajara mantiene activo el operativo especial de seguridad y prevención en cada cementerio municipal. La medida tiene como objetivo principal garantizar la integridad física y el orden entre los miles de ciudadanos que acuden a visitar a sus seres queridos en esta jornada de alta afluencia.

Las autoridades locales han coordinado esfuerzos interinstitucionales para asegurar que las actividades conmemorativas se desarrollen en un entorno pacífico y sin contratiempos.

Para lograr este propósito, más de mil elementos pertenecientes a distintas dependencias gubernamentales participan activamente en el dispositivo de vigilancia, el cual fue desplegado desde el pasado 8 de mayo y concluye el día de hoy.

Te puede interesar: Cómo hacer el cambio de placas en Jalisco sin cita y de forma gratuita; así es el trámite rápido

Esta fuerza operativa se encuentra distribuida estratégicamente en los cinco panteones administrados por el municipio, asegurando una cobertura integral en las zonas de mayor concentración de personas. La presencia institucional busca disuadir cualquier incidente y brindar atención inmediata ante posibles emergencias que pudieran surgir durante las visitas.

En el ámbito de la seguridad pública, Omar Rodríguez, Comisario de Agrupamiento de la Policía de Guadalajara, detalló que la corporación se ha sumado a estas labores con diversos dispositivos tácticos y un estado de fuerza superior a los cien elementos. El mando policial subrayó que este domingo se redoblan los esfuerzos operativos, dado que históricamente es el día en que se registra la mayor afluencia de visitantes.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil y Bomberos también juega un papel fundamental en esta estrategia preventiva. Sergio Herrera, comandante de dicha corporación, informó que el personal operativo a su cargo se encuentra distribuido en los cinco panteones municipales: Panteón Guadalajara, Panteón de Mezquitán, Panteón Jardín, Panteón San Andrés y Panteón San Joaquín. Su misión principal consiste en atender cualquier emergencia médica o de rescate, así como coordinar las acciones preventivas necesarias para mitigar riesgos en las instalaciones.

Recomendaciones para visitar los cementerios este Día de las Madres

Ante la masiva asistencia que se registra hoy en los cementerios, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para la población. El Gobierno municipal exhorta a todos los asistentes a seguir estrictamente las indicaciones del personal operativo que se encuentra en los accesos y al interior de los recintos. El cumplimiento de estas directrices es vital para mantener el orden, facilitar el flujo peatonal y evitar aglomeraciones que puedan derivar en situaciones de riesgo para las familias.

El comandante Sergio Herrera hizo un llamado puntual a los ciudadanos para que eviten subirse, sentarse o caminar sobre las criptas . Esta práctica representa un alto riesgo de colapso debido a la antigüedad de algunas estructuras, lo que podría ocasionar lesiones graves. Asimismo, se solicita a los visitantes que, en caso de observar alguna anomalía, hundimiento o situación de peligro, la reporten de manera inmediata a los elementos de seguridad.

En cuanto a las medidas de salud y bienestar, se recomienda a la población acudir con ropa cómoda y calzado adecuado para caminar por superficies irregulares. Debido a las condiciones climáticas, es imperativo mantenerse bien hidratados y evitar la exposición prolongada a los rayos del sol. Además, las autoridades han sido claras en la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas a las instalaciones.

Finalmente, se hace un especial énfasis en el cuidado de las poblaciones vulnerables que asisten a esta conmemoración. Las autoridades solicitan a los adultos mantenerse vigilantes de los menores de edad y que los registren en los módulos del DIF instalados en los accesos de los cementerios, con el objetivo de agilizar su localización en caso de extravío.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

Lee también: Irán responde a la última propuesta de paz de Estados Unidos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

