Ni buscan, ni identifican: Lomelí califica de desastrosa la estrategia de búsqueda del Gobierno de Jalisco

Carlos Lomelí Bolaños, senador de Morena, criticó la estrategia del Gobierno de Jalisco en búsqueda de personas desaparecidas. El legislador señaló un incremento del 40% en la desaparición de jóvenes y cuestionó la eficacia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) , a pesar del aumento presupuestal. Estas declaraciones se emitieron en rueda de prensa.

Ineficacia en políticas de búsqueda y revictimización familiar

Lomelí Bolaños calificó como "desastrosa" la política pública del gobierno de Pablo Lemus en materia de personas desaparecidas. Subrayó la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas como única acción. La comparecencia de su titular ante el Congreso fue "desastrosa", culpando a las familias y revictimizando a las víctimas.

El senador afirmó que el hallazgo de fosas se debe a denuncias anónimas y al trabajo de colectivos. Entre el 06 de diciembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, se reportaron 2,277 personas desaparecidas y 1,380 localizadas. Un 40% de incremento en la desaparición de jóvenes.

Lomelí lamentó que Jalisco presuma el segundo lugar nacional en desaparecidos, mientras la administración anterior dejó de proporcionar datos. El Secretario General de Gobierno reconoció que la información estará completa hasta diciembre. Los datos, afirmó, "no son fiables, ni correctos, ni reales".

Aumento presupuestal sin mejora en identificación forense

Respecto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Lomelí señaló 1,305 cuerpos y 9,500 partes de cuerpos sin identificar . El instituto reportó la falta de 150 peritos y solicitó más presupuesto.

Con Pablo Lemus, el presupuesto del IJCF en 2024 aumentó casi 100 millones de pesos, buscando fortalecer la identificación. Sin embargo, el senador criticó la falta de transparencia sobre peritos contratados o el fortalecimiento de la identificación.

Más de 12 millones de pesos se destinaron a bonos para peritos y jefes, y a la compra de uniformes. Con 475 peritos, el gasto en bonos superó los 8 millones de pesos. Adicionalmente, se gastaron más de 3 millones 499 mil pesos en la adquisición de uniformes, según la licitación IJCF-IH-LPL-CC-002/2025, sin mostrar resultados tangibles en la identificación de cuerpos.

Lomelí cuestionó la efectividad, preguntando: "¿Qué están haciendo en la búsqueda de desaparecidos?". El líder morenista también expresó dudas sobre los resultados de la Fiscalía Estatal. En el Plan Estatal de Desarrollo para la Gobernanza 2024-2030, se prometió investigación científica, sin informar avances.

Prometieron fortalecer la judicialización sin reportar denuncias procesadas o sentencias firmes. La implementación del Ministerio Público Virtual, sin sustento legal, tampoco mostró avances. En 2024, solo 198 carpetas de investigación por desaparición fueron judicializadas.

La meta para 2030 es aumentar a 204, un 3% ante 15 mil personas desaparecidas, lo que el senador calificó de "vergonzoso" . El Fiscal General reconoció estar rebasado por las denuncias diarias. Justificó la incapacidad debido al alto costo de contratación de personal, evidenciando la ausencia de una política pública clara.

SV