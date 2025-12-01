IDEFT y Zapotlanejo impulsan el empleo con cursos de capacitación

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y el Instituto de la Mujer e Igualdad Sustantiva de Zapotlanejo entregaron constancias a 45 participantes, 44 mujeres y un hombre, que concluyeron exitosamente cuatro cursos de capacitación en Zapotlanejo. La iniciativa fortalece habilidades productivas y promueve la empleabilidad en la región, siguiendo la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro.

Los cursos impartidos abarcaron dos grupos de barbería, uno de maquillaje y alto peinado, y uno más de aplicación de uñas. Estas capacitaciones están orientadas a impulsar el emprendimiento y la autonomía económica, ofreciendo a los participantes herramientas prácticas para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo profesional.

CORTESÍA

Durante la ceremonia de entrega, se enfatizó el compromiso de las instituciones involucradas en fomentar oportunidades de preparación laboral accesibles y de alta calidad. Se busca beneficiar especialmente a las mujeres que desean ampliar sus competencias y alcanzar una mayor independencia financiera en Zapotlanejo.

Asistieron al evento la presidenta municipal de Zapotlanejo, Silvia Patricia Sánchez González; la titular del Instituto de la Mujer e Igualdad Sustantiva, María del Carmen Gallo Haro; y el director del IDEFT, Salvador Cosío Gaona. También estuvieron presentes Cecilia Carreón Chávez, María Guadalupe Orozco Juárez, Karen Viviana Oviedo Guzmán y Carlos Alberto Castolo Rodríguez.

CORTESÍA

PUEDES LEER: SCJN anula impuesto a extranjeros que arriben a Puerto Vallarta

Fortalecimiento del desarrollo económico local

Las habilidades adquiridas en estos talleres benefician directamente la economía local. Estas iniciativas incentivan la creación de nuevos servicios y proyectos productivos dentro de la comunidad, expandiendo la oferta en áreas de alta demanda.

Este enfoque favorece el desarrollo social al permitir que las mujeres de Zapotlanejo refuercen su independencia financiera. Su participación activa en la dinámica económica del municipio es fundamental para el bienestar colectivo y el progreso regional.

El IDEFT reafirma su dedicación a generar acciones formativas que impulsen el desarrollo personal y profesional de los jaliscienses. Estas contribuciones fortalecen el tejido social y promueven mayores oportunidades para todos los habitantes de Jalisco.

CORTESÍA

YC