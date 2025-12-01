SCJN anula impuesto a extranjeros que arriben a Puerto Vallarta

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional un impuesto a turistas extranjeros mayores de 14 años que visitan el municipio de Puerto Vallarta, vigente a partir de enero pasado.El impuesto fue propuesto por el ayuntamiento de Puerto Vallarta encabezado por Luis Munguía y aprobado por el Congreso de Jalisco en la Ley de Ingresos municipal del 2025.Dicho cobro consistía en el pago de 1.25 UMA, alrededor de 141 pesos por persona, un estimado de 5 dólares y que deberían pagar los turistas extranjeros que lleguen a Puerto Vallarta y del que estaban exentos niños, extranjeros con residencia en México, visitantes que arriban en cruceros, personas con discapacidad y personal de la industria turística.Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la SCJN que declare como inconstitucional el cobro.Incluso, la diputada local del Partido Verde, Yussara Canales, acusó que la medida era discriminatoria, señalando que era inconstitucional y que violaba el derecho al libre tránsito en el país.El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, presentó el proyecto y señaló que el uno de los argumentos fue que el cobro se hace "por concepto de uso o aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales", sin embargo, no se deja en claro cuáles son los beneficios a los que se refiere la ley municipal."No se especifica el tipo de servicio ni el tipo de uso o aprovechamiento de los bienes o espacios públicos municipales a los que se refiere, dejando abierta la posibilidad de que se trate incluso, de aquellos servicios o aprovechamientos de bienes o espacios públicos ya contemplados o regulados por las leyes fiscales del municipio".A la par, tampoco se advierte el costo que representarían las contraprestaciones que se generarían por parte del cobro.El proyecto fue aprobado por unanimidad de ministras y ministros de la SCJN. YC