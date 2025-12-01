SCJN anula impuesto a extranjeros que arriben a Puerto Vallarta

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional un impuesto a turistas extranjeros mayores de 14 años que visitan el municipio de Puerto Vallarta, vigente a partir de enero pasado.

El impuesto fue propuesto por el ayuntamiento de Puerto Vallarta encabezado por Luis Munguía y aprobado por el Congreso de Jalisco en la Ley de Ingresos municipal del 2025.

PUEDES LEER: Cuestionan a SEMADET por verificación y saneamiento de Río Santiago

Dicho cobro consistía en el pago de 1.25 UMA, alrededor de 141 pesos por persona, un estimado de 5 dólares y que deberían pagar los turistas extranjeros que lleguen a Puerto Vallarta y del que estaban exentos niños, extranjeros con residencia en México, visitantes que arriban en cruceros, personas con discapacidad y personal de la industria turística.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la SCJN que declare como inconstitucional el cobro.

Incluso, la diputada local del Partido Verde, Yussara Canales, acusó que la medida era discriminatoria, señalando que era inconstitucional y que violaba el derecho al libre tránsito en el país.

El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, presentó el proyecto y señaló que el uno de los argumentos fue que el cobro se hace "por concepto de uso o aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales", sin embargo, no se deja en claro cuáles son los beneficios a los que se refiere la ley municipal.

"No se especifica el tipo de servicio ni el tipo de uso o aprovechamiento de los bienes o espacios públicos municipales a los que se refiere, dejando abierta la posibilidad de que se trate incluso, de aquellos servicios o aprovechamientos de bienes o espacios públicos ya contemplados o regulados por las leyes fiscales del municipio".

A la par, tampoco se advierte el costo que representarían las contraprestaciones que se generarían por parte del cobro.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de ministras y ministros de la SCJN.

YC