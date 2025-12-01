El pasado domingo 30 de noviembre, Cruz Azul recibió a Chivas de Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario para cumplir el juego de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Por desgracia, los dirigidos por Gabriel Milito fueron eliminados del certamen semestral y usuarios de redes sociales no dudaron en crear memes sobre este evento mediático.

Pese a que la escuadra de Guadalajara se mostró agresiva durante el encuentro con los Cementeros, el Rebaño Sagrado concluyó su participación en el Apertura 2025 tras caer 3-2 en el que sería su pase a las Semifinales del torneo.

Durante la primera mitad del encuentro, Chivas realizó acercamientos peligrosos al arco del rival gracias a sus estrategias dentro de la cancha, lo que le valió llegar al descanso con el 1-2 a su favor.

En el segundo tiempo, Cruz Azul tomó la batuta del ritmo del partido luego de sumar muchos atacantes, y comenzó a cargar el área de Guadalajara. Al minuto 72’ Jeremy Márquez , centrocampista de los Cementeros, marcó el empate del encuentro (2-2). Pero fue Carlos Rodríguez quien puso fin al recorrido de Chivas en el Apertura 2025 en el último momento del juego.

Los memes de la despedida de Chivas en el Apertura 2025

Luego de la derrota de Chivas y el triunfo de Cruz Azul, aficionados de ambos clubes mexicanos no dejaron pasar la oportunidad para mostrar su frustración, o bien, su alegría, tras los resultados del partido y compartieron divertidos y originales memes. A continuación, te presentamos una selección de los más destacados tras el partido en el Estadio Olímpico Universitario.

Los jugadores de Chivas llegando al vestidor con Chicharito: pic.twitter.com/vZWSh6yAE4— Diego (@DiegOrtiz_26) December 1, 2025

Chicharito yéndose de Chivas después de haber metido 3 goles, lesionarse 6 meses y 3 escándalos desde que regresó: pic.twitter.com/lw5XEKtMY8— ¿Ya llegó Chicho Arango a Pumas? (@AvisosDePumas) December 1, 2025

X / @mauriciopedroza

X / @Seergiot3ck

X / @soyrafaok_

X / @ElHinchaAzulMx

X / @rthur013

X / @memofitness

X / @futbolmxpaint

X / @spadillagro

X / @Seergiot3ck

