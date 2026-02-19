Guadalajara aprueba bolsa de 35 millones de pesos en apoyos para policías municipales

Con 14 votos a favor de las y los regidores de MC, el PAN, el PRI y Hagamos, y cuatro abstenciones de parte de Morena , el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó una bolsa de recursos destinados a subsidios en beneficio de las y los policías del municipio.

Se trata de una bolsa superior a los 35 millones de pesos, destinada a brindar apoyos económicos salariales a elementos comisionados a la Policía Metropolitana, así como personal operativo en activo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana.

La Presidenta Municipal, Verónica Delgadillo, reconoció el trabajo de los policías de Guadalajara, así como el trabajo coordinado que se ha realizado con el Gobierno de Jalisco y el Gobierno Federal , y recordó que durante la reciente Mesa de Paz encabezada por Julio César Fuentes, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reconoció el trabajo realizado por el municipio.

"Sus comentarios fueron muy claros: para él, el municipio que está más avanzado en la estrategia de seguridad es Guadalajara. Y si hay alguna duda, ahí están los resultados", puntualizó, al subrayar que en la ciudad se registra una disminución del 26 por ciento en delitos de alto impacto, así como una reducción en homicidios.

La alcaldesa recordó también que, en busca de mantener estos resultados, se han sostenido reuniones permanentes con el Consejo Estatal de Seguridad, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Gobierno de Jalisco para fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad.

Por su parte, la regidora Ana Robles, presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, señaló que esta acción prioriza no solo la seguridad en Guadalajara, sino también el bienestar de las y los elementos que diariamente protegen a la ciudadanía , y afirmó que, con estas medidas, la Policía de Guadalajara se posiciona entre las mejor remuneradas del país.

"Tanto la Presidenta Municipal como quien hace uso de la voz somos conscientes del derecho, de la necesidad y de todo lo que requieren nuestras y nuestros policías. Vamos a seguir trabajando de forma integral. Guadalajara es de las policías mejor pagadas, incluso por encima de la Guardia Nacional", expresó.

Agregó que el Gobierno de Guadalajara también impulsa acciones para fortalecer la profesionalización policial, incluyendo capacitación constante y la posibilidad de acceder a la enseñanza del idioma inglés. Asimismo, reconoció las acciones del Gobierno de Jalisco a través del programa Legado: Apoyo a policías del Estado y su Familia, que ofrece apoyo en materia de vivienda, bonos de desempeño, transporte gratuito y becas para hijas e hijos de policías.

Por su parte, el regidor Humberto Trujillo destacó que esta propuesta forma parte de una agenda integral para consolidar a Guadalajara como la Ciudad que te Cuida, mediante el fortalecimiento de la capacitación y condiciones laborales de las y los policías municipales.

"Son más de nueve millones de pesos para los elementos asignados a la Policía Metropolitana y 26 millones de pesos para los integrantes de nuestra Policía de Guadalajara; es decir, dinero directo para los policías de nuestra ciudad", puntualizó.

El fortalecimiento en la aprobación de esta bolsa de apoyos, recordó la alcaldía, se suma al incremento directo de 700 pesos mensuales al sueldo del personal operativo aprobado previamente por el Gobierno de Guadalajara para el 2026, y se reafirma el compromiso del municipio para dignificar la labor policial, consolidar una estrategia integral de seguridad de proximidad y seguir construyendo condiciones de paz y tranquilidad para las y los tapatíos.

