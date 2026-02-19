Como parte de las labores de seguridad y vigilancia que realiza la Secretaría de Seguridad de Jalisco con motivo de la celebración de la Cuaresma, la Comisaría de la Policía Vial desplegó un operativo en las inmediaciones de los Mercados del Mar en Guadalajara y Zapopan.

Los oficiales mantienen presencia en los puntos de mayor afluencia de personas, como corredores comerciales de mariscos de las colonias Reforma, El Manantial y El Vigía. La intención es acompañar los traslados, y facilitar la localidad en la zona ante el aumento en las compras que se registra durante esta temporada del año.

Por ello, los policías realizarán labores de agilización del flujo vehicular a fin de evitar congestionamientos de transportes, de apoyo en el cruce seguro de peatones por las vialidades y de orientación para quienes visiten ambos mercados.

Se recomienda anticipar tiempos de salida, conducir con precaución y atender las indicaciones viales de los policías. Este operativo forma parte de una estrategia permanente para promover el orden en los espacios públicos y generar trayectos más eficientes en el Área Metropolitana de Guadalajara.

