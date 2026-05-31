Invitan a cursos de verano para niños en parques y bosques de Guadalajara

La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) convoca a niñas y niños de entre cinco y 14 años a participar activamente en sus Cursos de Verano 2026. Esta iniciativa gubernamental busca aprovechar al máximo el periodo vacacional mediante experiencias de aprendizaje, convivencia social y contacto directo con la naturaleza.

La programación oficial ofrece dos vertientes principales para los asistentes: los Cursos de Educación Ambiental y el Verano Deportivo 2026. Ambas opciones buscan generar espacios seguros y positivos donde los menores desarrollen habilidades físicas y adquieran conciencia sobre el cuidado del entorno natural de la ciudad.

Bajo el lema "Agua para todas y todos. Agua para el planeta", las y los participantes podrán aprender sobre el cuidado del agua, la biodiversidad y el medio ambiente mediante dinámicas recreativas, recorridos, talleres y actividades al aire libre.

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Karina Aguilar Vizcaíno, gerente de Conservación y Mejoramiento al Ecosistema de la AMBU, explica que el objetivo principal consiste en fortalecer valores humanos como el respeto, la empatía y el trabajo en equipo. Los organizadores utilizan los parques y bosques urbanos como aulas vivas para acercar a las infancias a los ecosistemas de la ciudad, promoviendo una cultura de sustentabilidad desde edades tempranas.

Sedes y actividades de la agenda de verano

Las actividades de educación ambiental tendrán dos sedes principales dentro del Área Metropolitana de Guadalajara: el Bosque Los Colomos y el Parque Metropolitano. En estos espacios naturales, los participantes realizarán recorridos, dinámicas interactivas sobre biodiversidad y talleres prácticos sobre el cuidado del agua, además de actividades para conocer la fauna, flora y ecosistemas urbanos.

En el Bosque Los Colomos se realizará del 20 de julio al 7 de agosto, mientras que en el Parque Metropolitano tendrá lugar del 27 de julio al 14 de agosto. En ambas sedes las actividades se desarrollarán en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Las inscripciones estarán abiertas del 11 de mayo al 3 de julio. Para mayores informes y procesos de inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 33-1235-7728.

Por otro lado, el Verano Deportivo 2026 concentra su oferta de actividades en el Parque General Luis Quintanar y el Parque de la Liberación, conocido popularmente por los tapatíos como El Dean. Manuel González Iñiguez, subgerente de Eventos y Recreación de la dependencia, detalla que esta modalidad incluye la práctica intensiva de disciplinas como fútbol, basquetbol y voleibol. Los asistentes también participarán en rallys de destreza y juegos recreativos que fomentan los hábitos de vida saludables, la disciplina personal y el trabajo colaborativo entre los menores de distintas edades.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas generales del Parque General Luis Quintanar, de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, o comunicarse al teléfono 33-1556-3118 para recibir más información sobre el proceso de inscripción.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB