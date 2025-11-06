El día de ayer, miércoles 6 de noviembre, oficiales de guadabosques parte de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara rescataron a un perro gran danés que se había quedado atrapado en un descenso del Arroyo San Andrés en el interior de la Barranca de Huentitán.

Los oficiales dieron con un perro que no podía ascender por un desnivel abrupto del terreno por lo que lo auxiliaron con un sistema de arneses asegurados en cadera y parte superior del cuerpo del can. Con ello, uno de los oficiales haló del lazo central logrando que el perro de raza grande recibiera el impulso necesario para brincar la pequeña quebrada.

El video del rescate fue compartido en redes oficiales de Policía de Guadalajara recabando más de 200 "me gusta" y compartido en agradecimiento hasta por 28 usuarios.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

No se informó la razón de la presencia del perro en esa zona, ni si fue entregado a sus dueños o fue hospedado por los rescatistas.

De acuerdo con el reglamento Sanitario de Conte y Protección a los Animales del Municipio de Guadalajara se considera como animal abandonado a todo aquel que deambule libremente en la vía pública y no vaya acompañado de persona alguna.

Te puede interesar: Se incendia colchonera en Tonalá

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB