La noche de ayer miércoles, alrededor de las 21:30 horas, se propagó un incendio en una fábrica de colchones ubicada en las calles Agua Caliente y Cruz del Zapote, en la colonia Jardines de la Cruz Oriente en Tonalá.

El fuego se propagó por el edificio causando un fuerte incendio. El incidente fue atendido por oficiales de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, así como Protección Civil y Bomberos del estado. El incendio fue controlado por la rápida respuesta de los elementos en el sitio. Posterior a ello, se realizaron maniobras para eliminar riesgos en el inmueble. Se buscan las causas que provocaron el incendio.

El suceso provocó una larga columna de humo que llamó la atención de vecinos del lugar.

Como consecuencia del incidente dos personas resultaron lesionadas por quemaduras y síntomas de inhalación de humo. Su estado de afectación fue reportado como leve. Ambos fueron atendidos por personal prehospitalario en el sitio.

¿Cómo reportar un incendio a Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Tonalá a través del teléfono 33 1200 3918.

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede salvar vidas.

