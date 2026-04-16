El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este jueves con un clima fresco que rápidamente se transformará en una jornada verdaderamente sofocante. Las temperaturas matutinas rondan los 14 grados centígrados, pero no te dejes engañar por esta aparente y breve tregua térmica al salir de tu hogar.

Conforme avance el día, el termómetro escalará sin piedad hasta alcanzar una máxima de 35 grados centígrados durante la tarde . Este drástico aumento obligará a los tapatíos a buscar refugio bajo la sombra, encender los ventiladores a máxima potencia y mantenerse en constante hidratación para soportar el calor.

Además, la humedad relativa se desplomará hasta un alarmante 11 por ciento, generando una sensación de sequedad extrema en el ambiente urbano. Esta condición, típica de la primavera en la región occidente, hace que el calor se perciba de manera mucho más intensa, directa y agresiva sobre la piel.

¿Qué dice el pronóstico oficial sobre las anheladas lluvias?

Si te preguntabas si debías cargar con el impermeable o las botas de agua, la respuesta es un rotundo no. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado de manera oficial que la probabilidad de precipitaciones para este día es exactamente del cero por ciento en toda la metrópoli .

Los radares especializados del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara muestran una extensa masa de aire seco dominando todo el territorio. Esto significa que los cielos permanecerán mayormente despejados, bloqueando cualquier intento de formación de nubes de tormenta en el corto plazo.

Esta prolongada ausencia de lluvias agudiza el periodo de estiaje que afecta severamente a la región, impactando directamente en los niveles de cuerpos de agua vitales como el Lago de Chapala. Las autoridades locales mantienen un monitoreo constante y riguroso ante la preocupante falta de precipitaciones primaverales.

Recomendaciones clave para enfrentar el clima de hoy sin riesgos

Ante este complejo panorama de altas temperaturas y radiación ultravioleta extrema, es absolutamente fundamental tomar precauciones inmediatas. Protección Civil Jalisco ha emitido una serie de alertas preventivas para evitar golpes de calor, deshidratación severa y complicaciones de salud en la población más vulnerable.

El índice UV alcanzará el nivel 11, considerado como un riesgo extremo para la salud humana, por lo que la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas resulta altamente peligrosa. Es el momento ideal para aplicar generosamente el bloqueador solar de máxima protección dermatológica.

Para que este clima no te tome por sorpresa en tus actividades diarias, aquí tienes unos tips rápidos y efectivos:

1. Usa ropa ligera, holgada y de colores claros

2. Aplica protector solar cada dos horas

3. Lleva siempre contigo una botella de agua

4. Evita actividades físicas intensas al aire libre

Los vientos soplarán de manera muy ligera desde el suroeste, con rachas que apenas alcanzarán los 26 kilómetros por hora en las zonas más abiertas. Esta suave brisa será totalmente insuficiente para refrescar el ambiente, por lo que la ventilación cruzada en espacios cerrados será tu mejor y más barata herramienta.

Finalmente, recuerda que el clima en nuestra hermosa ciudad puede ser bastante engañoso y traicionero. Aunque la tarde sea un auténtico horno, al caer la noche la temperatura descenderá nuevamente a los 16 grados, exigiendo un suéter ligero o chamarra delgada si planeas estar fuera de casa hasta tarde.

Mantente siempre informado a través de los canales oficiales de comunicación y no olvides compartir esta valiosa información con tus familiares y amigos cercanos. Estar bien preparados es la mejor manera de disfrutar de este jueves soleado en la capital jalisciense sin poner en riesgo nuestra salud ni nuestro bienestar.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN e IAM

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