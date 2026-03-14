El día de ayer por la tarde, elementos de la Base 2 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan se movilizaron a la calle Emiliano Zapata en la colonia Jardines de Nuevo México del municipio tras haber recibido un reporte de fuego activo.

La señal de alerta llegó a la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) con información de un incendio en casa habitación. Al llegar al domicilio señalado, los elementos localizaron un mueble incendiado al interior de una habitación en planta baja, por lo que de inmediato atendieron la situación con agua a presión. El fuego fue controlado de manera oportuna, evitando su propagación en el resto del hogar.

Derivado del humo provocado por el fuego, paramédicos de Salud Zapopan debieron brindar atención a una persona que presentaba un cuadro de intoxicación por inhalación. Tras la valoración, no se consideró necesario su traslado a hospital y los elementos se aseguraron de que el sitio fuese seguro y no peligraran reactivaciones.

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Zapopan?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que aumente el riesgo debido al incidente.

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OB