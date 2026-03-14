Celebran campeonato “Súper Policía Jalisco 2026”

Como un espacio de reconocimiento al esfuerzo y el crecimiento personal de quienes integran las corporaciones de seguridad, Jalisco fue sede del campeonato de fisicoculturismo “Súper Policía 2026”, en el que se vio reflejada la constancia, la preparación física y el espíritu de superación de las y los policías participantes.

El evento contó con representantes de las Comisarías de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco, Zapopan y Tlaquepaque, así como de Atotonilco el Alto y Zapotlán El Grande. También acudieron elementos de Querétaro, Puebla y Ciudad de México.

Las y los participantes fueron evaluados por jueces especializados, quienes tomaron en consideración aspectos como volumen, definición, simetría y proporción muscular. Las categorías fueron Classic Bodybuilding, Bodybuilding Clase, Bodybuilding Junior, Men Pshyque Open, Men Sport Fitness, Woman Sport Fitness, Miss Bikini Fitness y Miss Bikini Wellness.

CORTESÍAL/Secretaría de Seguridad estatal

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, afirmó que el deporte es una muestra de disciplina. Con el evento también se buscó mantener la cercanía y el compañerismo entre policías de distintos municipios y estados del país.

“El deporte no sólo fortalece la salud física; también representa un camino de disciplina, constancia y crecimiento personal. Una manera de recordarnos que siempre podemos superarnos”.

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YC