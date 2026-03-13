La cotización del tipo de cambio del dólar estadounidense al peso mexicano alcanzó esta semana niveles no vistos desde el 12 de enero de 2026. Este viernes 13 de marzo, el tipo de cambio se estableció en 17.787 pesos por unidad en la apertura de los mercados. Por su parte, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que los movimientos que se realicen en la jornada se harán bajo un tipo de cambio establecido en 17.836800 pesos mexicanos por unidad estadounidense.

Estos números regresan a la cotización a niveles no vistos desde enero hasta antes de la aparición de las tensiones en Medio Oriente que han escalado a diversas ofensivas militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus respectivas respuestas entre ellos.

En medio de la escalada de tensiones, Irán ha decidido cerrar el estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico. Esta acción es clave en el comercio del petróleo mundial, ya que por ahí circula 20 % de la demanda global de petróleo, 19% de productos refinados y cerca del 15% del flujo de Gas Natural Licuado, según datos de Bloomberg.

En ese sentido, de acuerdo con la plataforma Investing, este ambiente de tensiones coincide con una pérdida de 0.16% del peso mexicano en los últimos 7 días.

Apenas ayer, los precios de los energéticos a nivel mundial se dispararon y los principales líderes de las regiones emitieron mensajes públicos que parecen alejar la posibilidad de que la guerra termine pronto. En ese sentido, tanto Mojtaba Jamenei, nuevo líder iraní, como Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, comunicaron públicamente la actualización respecto a la situación.

Esta es la cotización del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.90 18.40 Banorte 16.60 18.20 BBVA 16.83 17.96 Banamex 17.19 18.21

Recuerda que el tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día.

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OB