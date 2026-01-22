Comparecen secretarios de Transporte y Hacienda por alza a tarifa del transporte público

Los secretarios de Transporte, Diego Monraz y de Hacienda, Luis García Sotelo, comparecieron ante el Congreso de Jalisco para rendir cuentas sobre el incremento a la tarifa del transporte público y el contrato con la financiera Broxel para proveer las tarjetas únicas Jalisco.

Diputadas de oposición cuestionaron severamente a ambos funcionarios por condicionar el descuento a tramitar la tarjeta y las fallas en el transporte, como lo indica la diputada Valeria Ávila.

"Cuando la operación no está adecuadamente regulada, la ciudadanía paga las consecuencias en comodidad, seguridad y eficiencia mientras los recursos destinados al sistema no se traduzcan en un servicio digno. Por otra parte, la planeación integral sigue siendo insuficiente, no se reconocen ni se priorizan necesidades reales: rutas saturadas, unidades obsoletas, falta de accesibilidad, horarios inconsistentes, infraestructura dañada y deficiente".

Otros legisladores acusaron el contrato con la financiera Broxel, el origen de los recursos para el subsidio, entre otros puntos.

El secretario de Transporte, Diego Monraz, consideró que, el incremento de la tarifa del transporte público que pasará de costar $9.50 a $14 pesos a partir del 1 de abril, se da por factores como los incrementos al salario mínimo, la inflación, los costos de los productos, el diésel o el gas natural desde 2015 a la fecha.

Y defiende que hay compromiso por parte de transportistas para tener el 100% de las unidades del transporte público en las calles.

"El compromiso para el 2026 del gremio transportista es que el 100% de las unidades tienen que regresar a dar servicio a todas horas, en horarios y derroteros completos. El equipo de supervisión del transporte estará exigiendo que así se cumplan y que en este año regresen unidades que estaban guardadas, creo que ese va a ser el gran reto".

El funcionario comentó que se aplicarán descuentos con fondos de apoyo para los grupos de población que lo requieren como estudiantes que pagarán $5 pesos por pasaje.

Y ante los cuestionamientos por las investigaciones y señalamientos que ha tenido en su historial, el secretario de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, señaló que la financiera Broxel, encargada de proveer las tarjetas únicas Jalisco, está respaldada por su historial.

"Ese malvado del cual dicen tantas cosas: Broxel es un grupo financiero tecnológico en México que tiene más de 10 años de operación en el mercado nacional. Su actividad principal que consiste en el desarrollo de operación de infraestructura tecnológica para medios de pago. El malvado Broxel es contratado por millones de pesos por el Banco de México, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

El funcionario estatal destacó los beneficios que se obtendrán con la tarjeta naranja, entre ellos, el acceso a la bancarización, créditos, pagos de servicios, entre otros.

Y para los estudiantes es que podrán tener acceso a descuento para los estudiantes y que todos ellos pagarán solo $5 pesos.

