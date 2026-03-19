Gobierno de Zapopan inaugura parque lineal en colonia Villa Fontana

Autoridades municipales, inauguraron el nuevo Parque Lineal en la colonia Villa Fontana . Una obra que busca transformar lo que era un espacio residual, en un corredor seguro y funcional para 5,000 residentes de la zona, convirtiéndose en el principal punto de esparcimiento, social, deportivo y familiar de la colonia.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, destacó que la transformación de este espacio no es una casualidad, sino el resultado de escuchar las prioridades de la ciudadanía a través de herramientas de participación ciudadana.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan.

"Invertimos 25 millones de pesos en esta obra, provenientes directamente del Presupuesto Participativo, es dinero de los ciudadanos invertido en obras que ellos mismos eligieron, gracias a que se acercaron a votar y a compartirnos sus necesidades”, señaló el mandatario.

Además, el alcalde mencionó que dentro de la herramienta de participación ciudadana hay registradas 170 mil personas , reflejando así el interés de la ciudadanía por participar en la toma de decisiones públicas que les competen directamente.

Infraestructura del parque

Álvaro Orozco Gutiérrez, jefe de unidad de Construcción, destacó que la obra fue diseñada para transformar la dinámica social de la zona, detallando todas las mejoras integradas al parque.

"Esta obra se realizó para mejorar integralmente la zona, es una obra diseñada para durar como nos lo pidió el alcalde, cuiden y aprovechen este gran espacio.”, señaló el funcionario.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan.

Las principales características del parque incluyen:

Iluminación LED de Última Tecnología: Garantizando que el parque sea un lugar seguro para la ciudadanía que también transita durante las horas nocturnas.

Andadores peatonales: Rutas de acceso señalizadas para quienes se desplazan a pie o en bicicleta, fomentando la movilidad no motorizada.

Áreas de ejercicio: Instalación de aparatos de gimnasio al aire libre, una “canchita” de futbol y zonas destinadas a la activación física para todas las edades.

Juegos infantiles: Espacios con piso amortiguante y juegos certificados para los niños.

Gestión Hídrica: Se instalaron vasos reguladores para mitigar riesgos de inundación.

Mobiliario urbano: resistente a cualquier tipo de clima y al uso rudo, garantizando la durabilidad de la obra a largo plazo.

Además del beneficio social, la obra forma parte de la estrategia municipal enfocada en la recuperación de espacios públicos en distintas colonias del municipio , elevando así la plusvalía de las viviendas a la redonda.

CORTESÍA/ Gobierno de Zapopan.

SV