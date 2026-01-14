Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 14 de enero informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se anuncia, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 20 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

