Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 14 de enero determina que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 15 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 17 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

