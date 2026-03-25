Gobierno de Jalisco lanza certificación para empresas incluyentes

En Jalisco operan más de 103 mil empresas, pero la inmensa mayoría no cuentan con programas de inclusión de sus trabajadores.

Por este motivo el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la Fundación Marisa y el Tec de Monterrey presentaron esta mañana el esquema de participación para que las empresas de Jalisco obtengan el Distintivo Crece, una iniciativa que impulsa entornos empresariales más incluyentes.

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La titular de la Sedeco, Cindy Blanco Ochoa, explicó que inicialmente se espera otorgar entre 40 a 50 distintivos este año.

“Por el momento el distintivo contempla únicamente el diagnóstico y la capacitación porque realmente tendría un costo de la asesoría técnica y demás que se le estará subsidiando a la empresa”, precisó.

Objetivos de la certificación de empresas incluyentes en Jalisco

La titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Priscila Franco, comentó que mediante esta iniciativa se busca tener entornos laborales incluyentes, pero no sólo como una exigencia sino como parte de una estrategia donde se les dote de herramientas, se le pueda dar seguimiento y toda la información necesaria para que las empresas puedan garantizar entornos incluyentes

“Para personas con discapacidad, para personas cuidadoras, personas adultas mayores, personas de la comunidad LGBTIQ+, tenemos muchas personas que si garantizamos una inclusión laboral tendremos un Jalisco más justo y más igualitario” , añadió.

La directora de la Fundación Marisa, Paola Lazo, explicó que en México sólo el 40.6 por ciento de las personas participa en alguna actividad económica lo que significa que una población muy alta permanece fuera del mercado laboral.

“Eso es que también los deja fuera de su desarrollo, fuera de sus posibilidades de tener autonomía”, comentó.

Jorge Rocha, director del Tec de Monterrey, explicó que este distintivo permitirá reconocer a las empresas que realmente están construyendo entornos incluyentes.

“Pero también brindar una ruta clara para que cada vez más empresas puedan pasar de su cumplimiento inicial, al cumplimiento sólido y del cumplimiento sólido a la excelencia”, indicó.

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NA