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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 15 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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