Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Chapala para este lunes 15 de junio determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 19Domingo 21 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Zapopan