Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en Chapala para este lunes 15 de junio determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 19

Domingo 21 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

