Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 15 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Zapopan