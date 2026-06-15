Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 15 de junio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 15 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

