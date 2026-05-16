El día de ayer por la noche, a través de las cuentas oficiales del Gobierno Municipal Amatitán, se informó a ciudadanía, comercios y visitantes que se implementará la Ley Seca este sábado 16 y el próximo domingo 17 de mayo. La decisión de dicha medida es prevenir accidentes y garantizar la paz social en las zonas con mayor concentración de personas luego de que en el municipio se continúan celebrando las Fiestas Patronales.

Las autoridades encabezadas por el munícipe Lionel Partida aclararon que la medida implica la prohibición estricta de venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo el municipio durante estos dos días.

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Confirman segunda muerte tras incidente

El anuncio se da luego de que se confirmara el segundo fallecimiento tras la explosión registrada en la celebración de dichas fiestas, luego de que un remanente de un fuego artificial cayó en un cilindro de gas que estaba siendo utilizado en un puesto de comida. El incidente aún mantiene a otras seis personas hospitalizadas, de las cuales cuatro se encuentran en estado de gravedad, según el último reporte de Salud Jalisco.

Las víctimas mortales al momento serían una mujer de 52 años quien perdió la vida tras el percance, y una joven de 22 años, quien había sido trasladada al Hospital General de Occidente “Zoquipan”, donde se encontraba recibiendo atención médica en Terapia Intensiva.

Gobierno estatal brindará apoyo a víctimas

También el pasado viernes, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, afirmó que se brindará apoyo a las respectivas familias de las víctimas, así como la atención médica necesaria a las personas afectadas.

En ese sentido, además de la participación en la ayuda del presidente municipal de Amatitán, se destacó el apoyo por parte del DIF estatal en la atención a víctimas y familiares.

Mientras tanto, las autoridades correspondientes determinarán el origen del siniestro.

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OB

