Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 16 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque