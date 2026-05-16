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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 16 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 28% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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