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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 16 de mayo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Ciudad de México
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