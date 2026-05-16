Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 16 de mayo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

