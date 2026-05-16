Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 16 de mayo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta