La tarde de este viernes las autoridades de Jalisco dieron a conocer que se ha confirmado el fallecimiento de una segunda víctima, tras la explosión registrada anoche en el municipio de Amatitán , donde se llevaban a cabo las fiestas patronales con pirotecnia.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud, se trata de una joven de 22 años, quien había sido trasladada al Hospital General de Occidente “Zoquipan”, donde se encontraba recibiendo atención médica en Terapia Intensiva.

Explosión habría sido provocada por pirotecnia

La víctima se suma a la mujer de 52 años quien perdió la vida tras el percance , sucedido, según la información preliminar, debido a que un remanente de un fuego artificial cayó en un cilindro de gas que estaba siendo utilizado en un puesto de comida.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, seis personas permanecen hospitalizadas, de las cuales dos son consideradas relativas y otras cuatro graves.

Gobierno estatal brindará apoyo a familias

Por la mañana el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, afirmó que se establecerá contacto con la familia de la mujer fallecida para ofrecerles apoyos funerarios, mientras que a los lesionados se les brinda toda la atención médica necesaria.

"Tendrán todo el apoyo por parte del DIF estatal. El municipio ha estado muy atento también, el presidente municipal (Lionel Partida). Desde el primer minuto, ayer, tuve contacto con él.

"Evidentemente, en su preocupación por el accidente; ha estado trabajando durante toda la noche en atención a las víctimas y a sus familiares. Desde luego, también tendrán todo apoyo de parte del Gobierno del Estado", señaló Zamora Zamora.

Continúan peritajes para determinar causas

Sobre lo sucedido, el secretario refirió que en el sitio había dos cilindros, pero solo uno de ellos detonó, por lo cual se analiza el caso para tratar de confirmar el origen del siniestro.

"El informe preliminar es que, a través de la pirotecnia, al llegar el fuego, pues fue la causa de la explosión en un cilindro de gas de los dos que estaban en el puesto donde fue este accidente. Es el informe preliminar, aunque no es aún oficial. Sin embargo, vamos a esperar los peritajes oficiales para determinar finalmente las causas que tuvieron esta desafortunada lesión", manifestó.

Así fue la explosión en Amatitán. RRSS

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