Gobernador de Jalisco "regala viajes" a NY por esta razón

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que se sortearán seis vuelos redondos en la ruta Guadalajara–Nueva York entre las personas que se registren en la “Tarjeta Única Al Estilo Jalisco”. El anuncio fue difundido el lunes 16 de febrero a través de su cuenta oficial en X.

Según explicó el mandatario estatal, tres de los boletos serán cubiertos con recursos propios y los otros tres correrán a cargo de Volaris, aerolínea que recientemente se unió con Viva Aerobús para conformar el Grupo Mexicano de Aerolíneas.

En su publicación señaló: “Tengo una gran noticia para las y los jaliscienses que cuenten con su Tarjeta Única. Su servidor y la empresa @viajaVolaris, regalaremos 6 vuelos redondos a Nueva York. Así, Al Estilo Jalisco, abrimos oportunidades para todas y todos. Pronto les daremos detalles de las dinámicas…”.

Motivo del sorteo

El anuncio se dio después de que el gobernador mencionara que la “Tarjeta Única Al Estilo Jalisco” puede utilizarse para pagar el sistema Mi Bici, el transporte público o incluso “un cafecito en Nueva York”. Tras esa declaración, recibió críticas. De acuerdo con lo expresado por el propio mandatario:

“Parece ser que esto indignó a la clase de la extrema izquierda, diciendo que había personas que no tenían posiblidades de viajar a Nueva York”.

Posteriormente, explicó que tres de los viajes serán financiados con recursos personales. “Voy a regalar de mi bolsa, pagados por recursos míos de mi, solito, de mi lanita, no del gobierno, voy a pagar 3 viajes, 3 vuelos redondos a Nueva York a personas que se inscriban a la credencial Única Al Estilo Jalisco y Volaris ha anunciado que va a regalar otros 3. Van a ser 6 vuelos gratuitos Guadalajara Nueva York, directo por Volaris”, aseguró.

También indicó que la finalidad es que los ganadores “puedan echarse un cafecito en Nueva York” y adelantó que próximamente se darán a conocer los detalles para participar.

