La Contraloría del Estado alista la puesta en marcha de la primera plataforma estatal para dar seguimiento en tiempo real a posibles casos de corrupción en Jalisco. El sistema, denominado IRIS (Inteligencia de Riesgos e Integridad del Sector), será presentado en la próxima sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL), programada para el 26 de febrero.

Se trata de un modelo de transparencia proactiva en línea e inteligencia de datos que permitirá a cualquier persona consultar en qué instancia está un asunto, desde la denuncia hasta una eventual sentencia, siempre que sea considerado de interés público, relevancia social o posible daño al erario.

“Se busca brindar un seguimiento claro a aquellos casos que se consideren representativos de un escenario de corrupción, a efecto de tener con precisión la trazabilidad de los mismos en su tránsito en las instancias que conformamos el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco”, explicó la contralora María Teresa Brito Serrano.

A través de un tablero en tiempo real se podrá conocer, por ejemplo, si se fincó un crédito fiscal tras una revisión de la Auditoría Superior; el curso de denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción; o si un expediente ya está en análisis en el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Este monitor le da sentido al Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Hay que ofertar productos que nos ayuden a trabajar coordinadamente”, enfatizó Brito Serrano. De aprobarse, IRIS se integrará al Programa de Trabajo Anual 2026 del SEAJAL.