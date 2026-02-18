Gobernador anuncia inicio de obras en la zona de Expo Guadalajara en octubre

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció hoy que a finales de octubre de este año cuando comiencen las obras en la avenida Mariano Otero, a la altura de Expo Guadalajara.

Durante la inauguración de Expo Mueble Internacional, Lemus Navarro, también hizo una invitación a los industriales y los expositores a que participen en el proyecto ejecutivo.

Explicó que por los carriles de Mariano Otero se realizarán un túnel para agilizar el flujo vehicular que tradicionalmente colapsa cuando hay grandes eventos y se mantendrán los carriles laterales para que el sistema de transporte pueda bajar y subir pasaje.

"Hoy es muy complicado, de todos los hoteles que se encuentran en Avenida Mariano Otero poder cruzar esta avenida, yo diría que es un deporte de alto riesgo", dijo.

En este sentido, Lemus destacó que el proyecto propone priorizar la movilidad peatonal en la avenida de Las Rosas, donde la circulación vehicular se mantendrá a baja velocidad con el objetivo de garantizar cruces seguros. Actualmente, el tránsito entre los hoteles y Expo Guadalajara representa un riesgo para los peatones, situación que se busca corregir con esta intervención.

Al ser cuestionado sobre los alcances y costos del proyecto, el funcionario señaló que aún se encuentra en una fase preliminar de planeación, por lo que varios aspectos clave no han sido definidos. En ese contexto, explicó: "Todavía no sabemos porque estamos trabajando el proyecto ejecutivo, todavía no está presupuestado el costo total, todavía no tenemos definido cuáles son las acciones urbanísticas y va a depender de ello", aclaró.

El mandatario añadió que el proyecto incluirá mejoras al transporte público y a la zona peatonal de avenida Las Rosas, con el objetivo de garantizar el acceso continuo de visitantes al recinto ferial.

Precisó que avenida Las Rosas mantendrá la circulación vehicular, incluidos los autobuses y, en particular, los camiones turísticos, aunque se buscará convertirla en un corredor más ordenado y tranquilo. “Eso es justamente lo que estamos buscando”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Expo Guadalajara, José Andrés Orendain De Obeso, informó que buscarán integrar los proyectos que se tenían con el del Gobierno del Estado.

"Ahorita nosotros estamos trabajando internamente un estudio de necesidades para identificar operativamente qué cantidad y qué tipo de espacios podríamos requerir dentro de este proyecto, entonces me parece que es oportuno coordinar los esfuerzos para tener un proyecto con una visión de distrito más integral" , dijo.

En este sentido dijo que el proyecto de los puentes que se tenían planeados tendrá que revisarse y esperar a que se defina el proyecto integral.

"Tenemos todo ingresado, pero de entrada por la coyuntura del mundial habrá que esperarse, pero me parece que es una buena noticia del gobernador y tener una visión de distrito y habrá que revisar el tema de los puentes", precisó.



