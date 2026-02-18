Con Escudo Urbano C5, localizan a adolescente desaparecida en la Nueva Central de Autobuses

Con la ayuda del Escudo Urbano C5, policías municipales de Tlaquepaque localizaron a una adolescente de 17 años en la Nueva Central de Autobuses, quien había sido reportada al número de 911 como extraviada luego de que no acudió a la preparatoria.

La madre refirió temer que su hija fuera víctima de falsas ofertas de trabajo y que hubiera sido citada en la terminal camionera. Su hija le compartió su ubicación por WhatsApp y sólo respondía algunos mensajes, entre ellos que no fueran por ella, pues la joven regresaría por sus propios medios a casa.

La adolescente vestía playera de preparatoria, sudadera blanca, pantalón de mezclilla negro, tenis color blanco y mochila negra. Gracias a la descripción de la madre, personal del C5 Jalisco implementó un protocolo de búsqueda mediante las cámaras ubicadas al exterior del módulo 1 de la Central; posteriormente se estableció comunicación vía radio con la Comisaría de Tlaquepaque.

La menor fue localizada al interior de la terminal y permaneció en resguardo de los oficiales hasta la llegada de sus padres.

El lunes pasado, el Gobierno de Jalisco lanzó la campaña “No es lo que parece”, con la cual se busca alertar a la población sobre ofertas laborales engañosas que pueden derivar en reclutamiento forzado a grupos del crimen organizado.

PUEDES LEER: Astronauta capta desde el espacio una vista del lago de Chapala y su entorno volcánico

Se difundirán materiales con mensaje sobre los riesgos de falsas promesas laborales con salarios elevados y condiciones poco creíbles. También tendrá canales de atención inmediata como son el 911 y el número 089 de denuncia anónima.

De acuerdo con datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, en Jalisco hay 16 mil 079 personas desaparecidas, de las cuales 167 son mujeres entre 15 y 19 años que desaparecieron sin violencia.

YC