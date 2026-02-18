Inician obras para modificar circuito en Las Moras y Bosques de Santa Anita

El Gobierno municipal de Tlajomulco inició la renovación del Camino a Las Moras, en Bosques de Santa Anita, y la reconstrucción de una cancha de futbol en Valle de los Encinos, en San Sebastián, con una inversión total de 9.9 millones de pesos destinada a fortalecer la conectividad y recuperar espacios públicos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó el arranque de ambas obras, que responden a necesidades planteadas por vecinos y forman parte de la estrategia para mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida en la Zona Sur del municipio.

La renovación del Camino a Las Moras contempla una intervención de casi dos kilómetros, desde avenida Arbolada Bosques de Santa Anita hasta avenida López Mateos, una de las principales arterias viales de la zona. Con una inversión de 6 millones de pesos, se realizarán trabajos de fresado y reencarpetado con asfalto, además de señalamiento horizontal y vertical y la instalación de cruceros seguros para proteger a peatones y automovilistas.

El alcalde destacó que esta vialidad es estratégica por su conexión directa con López Mateos, lo que permitirá mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado e incrementar la seguridad vial para quienes transitan diariamente por la zona.

Asimismo, se iniciaron los trabajos de reconstrucción de la cancha de futbol en Valle de los Encinos, con una inversión de 3.9 millones de pesos. El proyecto contempla la instalación de pasto sintético, iluminación, bancas, malla de protección y la rehabilitación de andadores, con el objetivo de fomentar el deporte, la convivencia y el uso adecuado de los espacios públicos.