Detectan posibles anomalías en gasto de El Zapotillo y municipios de Jalisco

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó a cabo la tercera entrega de la Cuenta Pública 2024, donde detectó observaciones a recursos ejercidos por municipios, autoridades estatales y federales en Jalisco durante 2024 en distintos rubros.

Las observaciones consisten en montos de dinero que dichas instancias deberán aclarar su destino ante la ASF con cierto tiempo establecido ya que, de no ser así, podría considerarse como desvío de recursos, por lo que habría sanciones.

En primera instancia, la Presa El Zapotillo tiene nuevamente observaciones: la ASF detectó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe aclarar 2.3 millones de pesos en la obra de la presa por posibles pagos en exceso durante la conclusión de la obra que fue inaugurada en 2024.

La presa fue concluida junto a un acueducto para conectarla a las presas El Salto y Calderón para sumar 3 metros cúbicos de agua más para la ciudad. Pero el Zapotillo no está aportando agua a la ciudad, aunque esto se debe a que se está ahorrando energía, indicó el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín.

Pero son los municipios de Jalisco los que deben aclarar más de mil 919 millones de pesos que fueron observados por la instancia federal.

Los que tienen más observaciones son los siguientes: Encarnación de Díaz (204 mdp); Bolaños (120.9 mdp); Ayotlán por 109.3 mdp; El Salto (91 mdp); Cuautitlán de García Barragán (85 mdp); Ayutla; Tlaquepaque con 171.8 mdp; Tlajomulco de Zúñiga (197 mdp); Zapopan (74.2 mdp); o Tequila (151 mdp).

Las observaciones hechas por la ASF se deben a pendientes en el uso de recursos federales, principalmente el Gasto Federalizado que proviene de las participaciones y aportaciones de la Federación.

Por otro lado, el Poder Judicial del Estado debe aclarar 80.6 mdp debido a que la ASF detectó la posible falta de cesión indebida de obligaciones contractuales de los proveedores adjudicados a terceros, falta de documentación que acredite la entrega de bienes o servicios; servicios de mantenimiento no ejecutados, con mala calidad o que no cumplieron con las especificaciones contratadas; por la adquisición de equipos de cómputo a costos superiores respecto de su valor de origen en el mercado; así como por la falta de aplicación de penas convencionales.

Mientras que el ISSSTE debe aclarar 889 mil pesos en la construcción del Hospital en Tlajomulco de Zúñiga, también por pagos en exceso. Por su parte, ni el Gobierno de Jalisco ni la Universidad de Guadalajara tuvieron más observaciones en sus gastos.

Los municipios y las dependencias señaladas deberán aclarar el destino de los recursos para evitar cualquier sanción.

