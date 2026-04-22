Miércoles, 22 de Abril 2026

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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 22 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se anuncia, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
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