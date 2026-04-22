Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 22 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Según se anuncia, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

