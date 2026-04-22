Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 22 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.Según se anuncia, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún