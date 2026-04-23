Ante los casos que se registraron en el país del fallecimiento de personas que acudieron a consultorios adyacentes a farmacias por situaciones que pudieron representar una emergencia médica, la Secretaría de Salud Jalisco hizo un llamado a la población a manera de prevención para que, en caso de comenzar a sentirse mal de forma repentina, o ante una emergencia, acudan de inmediato a un puesto de socorros o unidad pública de salud , donde se cuenta con el conocimiento y el equipo adecuado para su atención en las áreas de urgencias.

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"Sin lugar a dudas, ante una condición grave, lo ideal es acudir a servicios de emergencias de hospitales, de clínicas, de unidades de atención, por ejemplo, de los servicios de salud municipales, como Cruz Verde, por ejemplo, unidades de emergencia de los hospitales que conforman la red del sistema de salud del Estado de Jalisco, tanto del ISSSTE como del IMSS, como de la propia Secretaría de Salud", señaló el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Piden acudir a hospitales en caso de emergencia médica

Las unidades de emergencia de este tipo de espacios del sistema de salud pública pueden y deben brindar atención inmediata (con base en los niveles de urgencia considerados para cada paciente), aun si la persona no cuenta con seguridad social, pues de acuerdo con la Ley General de Salud, el negar atención médica en casos de notoria urgencia, poniendo en peligro la vida de una persona, constituye un delito penal.

Si la persona no tiene seguridad social, puede ser orientada para que sea trasladada, posteriormente a su estabilización, a una unidad de salud que no requiera de afiliación; por ejemplo, en el caso de Jalisco, a la red estatal o a los Hospitales Civiles de Guadalajara.

Con base en lo establecido en la Ley General de Salud, los consultorios adyacentes a farmacia en México son establecimientos de atención médica de primer nivel en los que se brindan consultas generales ambulatorias.

Esto significa que en estos establecimientos los médicos pueden brindar consultas por padecimientos comunes (como gripes, resfriados, infecciones de garganta, infecciones gastrointestinales), dar orientación médica y prescribir tratamientos básicos, pero no están diseñados ni equipados para atender emergencias o situaciones que puedan llegar a requerir hospitalización.

Salud Jalisco recomienda verificar cédula profesional y licencias en consultorios

Por otra parte, Héctor Raúl Pérez Gómez hizo un llamado a la población para que, al acudir a este tipo de espacios a consultarse, lo haga sabiendo que el lugar está en regla y que la persona que se ostenta como médico o médica cuenta con las acreditaciones correspondientes para prestar el servicio.

Para el caso de los consultorios, dijo, en primer lugar deben de contar con el aviso de funcionamiento correspondiente al 2026, así como su respectiva licencia para operar al año corriente.

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En el caso de los médicos, estos deben de contar con su cédula profesional y título médico exhibido en el consultorio, acreditado por una escuela de Medicina, pública o privada, y de preferencia, que se trate de una institución reconocida.

"Y si el profesional se ostenta como un especialista, debe además tener un diploma de especialidad y una cédula de especialidad. De todo lo que se ostente el médico debe mostrar documentos, y eso es lo que debe dar mayor certidumbre al paciente", señaló el secretario.

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