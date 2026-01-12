Lunes, 12 de Enero 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este lunes 12 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

