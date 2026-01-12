Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Chapala para este lunes 12 de enero determina que estará con cielo claro con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 14

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

