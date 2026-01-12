Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 12 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 12 de enero determina que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

