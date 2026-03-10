Sube a dos la cifra de fallecidos por colapso de edificio en San Antonio Abad

La cifra de muertos por el colapso de un edificio en la Calzada de San Antonio Abad aumentó a dos, de acuerdo con lo informado esta mañana por el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX), Juan Manuel Pérez Cova "Jefe Vulcano", a través de su cuenta de X.

"En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia la Ciudad de México" , escribió el director.

En momentos más información...

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

