Fundación Jaime Enrique Michel Velasco entrega los Galardones Rosas de Oro

Este jueves, la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco entregó los Galardones Rosas de Oro a distintas personalidades de Jalisco.

En el evento, realizado en Expo Guadalajara, la fundación reconoció la trayectoria de nueve personalidades destacadas en diferentes ámbitos . Uno de los galardonados fue Francisco Ramírez Yáñez, rector de la UNIVA.

Jaime Enrique Michel Velasco dio la bienvenida a todos los asistentes, ya que —dijo— su presencia estimula y permite honrar a quienes marcan la pauta para seguir unidos, siempre por el bien de todos.

Comentó que, como fundación, se sienten profundamente motivados a tomar el ejemplo de aquellos que, de manera individual o con el respaldo de agrupaciones realmente comprometidas con el deber social, actúan como activistas y promotores sociales , constituyéndose en una guía para su propia organización.

“Queremos, por ello, homenajear a auténticas figuras con una labor de vida en campos tan variados como las necesidades de nuestra comunidad en Jalisco y en México”, dijo Michel Velasco.

Admitió que no es posible que el gobierno, por sí solo, apoye todas las innumerables causas; pero, de la misma forma, tampoco es aceptable que se despoje a la sociedad organizada de un estímulo primordial, como lo son los derivados de la deducción de impuestos a los donantes.

El empresario también agradeció a las y los consejeros de la fundación. “Su colaboración nos da fortaleza y cada día nos alienta y enriquece”, subrayó.

En entrevista, Michel Velasco agradeció que los Galardones Rosas de Oro cada vez tengan mayor aceptación entre los jaliscienses .

“Me siento muy honrado de que haya una gran estimación por este evento y de que venga mucha gente. La gente apoya, y ese dinero lo destinamos a obras en beneficio de la sociedad”, comentó.

El presidente de la fundación explicó que, con los recursos obtenidos, se comprará un banco de sangre móvil.

“Este es el galardón que más me va a gustar, porque ya estamos más entrenados; cada quien hace lo que debe hacer”, expresó.

Los galardonados

José Trinidad Padilla López

Galardón a la Difusión de la Cultura

Francisco Ramírez Yáñez

Galardón a la Educación

Alma Chávez Guth

Galardón a la Responsabilidad Colectiva

Miguel Ángel Domínguez Morales

Galardón al Servicio a la Comunidad

Adalberto Ortega Solís

Galardón al Servicio Social

Luz del Carmen Godínez González

Galardón a los Derechos Humanos

María Irma Iturbide Robles

Galardón a la Promoción y Preservación del Arte

Héctor Raúl Pérez Gómez

Galardón a la Salud

Donovan Daniel Carrillo Suazo

Galardón a la Juventud y Deporte

SV