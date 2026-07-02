Pareja viral que subió a la cima del Empire State Building es liberada

Esta mañana, la pareja viral que escaló el Empire State Building, colgó una pancarta y se comprometió, fue liberada condicionalmente y con vigilancia luego de haber enfrentado varios cargos penales, entre ellos imprudencia temeraria, invasión de propiedad privada o conducta desordenada.

Según fuentes policiales, la pareja enfrenta hasta ocho cargos en total: imprudencia temeraria, invasión de propiedad privada, conducta desordenada, robo con allanamiento de morada, daños criminales, posesión de herramientas de robo, alteración del orden público y violación de una ley local.

¿Nuevo video viral?

La pareja formada por Ivan Beerkus y Angela Nikolau salió caminando de la Corte Criminal de Manhattan acompañada de un grupo de periodistas y fotoperiodistas que captaron en imágenes un beso previo a que las personas "del momento" se metieran al transporte público de Nueva York. El video ya circula en redes sociales.

Ayer miércoles, ambos fueron detenidos después de subir hasta la antena más alta del Empire State Building de Nueva York. Allí, tanto el hombre como la mujer, ambos encapuchados, con el rostro tapado y vestidos de negro, ondearon una pancarta con el lema en inglés "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz" y se comprometieron en matrimonio.

No es el primer “acto de amor” de la pareja

La pareja está formada por dos escaladores de rascacielos profesionales rusos que ya habían tenido reflectores sobre su vida luego de ser parte del documental llamado Skywalkers: Una historia de amor en 2024.

Beerkus y Nikolau son conocidos por escalar los rascacielos sin cuerdas ni arneses. Entre sus hazañas se encuentra el ascenso a la torre Merdeka 118 de Kuala Lumpur, la segunda estructura más alta del mundo.

En una entrevista a Variety de esa época, comentaron que se acababan de mudar a Nueva York y que aún les quedaban "edificios por conquistar".

Desde las redes sociales del Empire State Building se han tomado la noticia con humor, señalando que cuentan con opciones de eventos de pedida de mano en las plantas del mirador.

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Con información de EFE y TMZ

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OB